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Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde, terör örgütü PKK'nın sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler imha edildi. Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

 


 

21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi. 

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: tsk, Irak
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