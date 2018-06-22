Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/RjFg9HKuqy — TSK (@TSKGnkur) 22 Haziran 2018

21 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber