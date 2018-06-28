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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan Ahmet Taşçı ve 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı ve 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile iş birliğinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Şemdinli ilçesinde halk üzerinde baskı kuran, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde gri kategoride yer alan sözde "sorumlu" düzeydeki "Hamza" kod adlı Ahmet Taşçı ile 5 terörist, silahlı insansız hava araçları (SİHA) atışları ile etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: terörist, Irak, gri kategoride aranan terörist, Ahmet Taşçı
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