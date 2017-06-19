Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi, bir mağara ile iki silah mevzisi imha edildi.