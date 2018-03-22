Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik operasyonda, örgütün akaryakıt kaçakçılığında kullandığı depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde yürütülen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kani Rash ve Nahal Tepe bölgelerinde tespit edilen, terör örgütü tarafından yönetilen akaryakıt kaçaklığında kullanılan depolama tankerleri ve boru hatları imha edildi.

Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 12 gündür devam eden operasyonlarda şu ana kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlere ait 15 mağara ve 30 barınak da imha edildi.

Kaynak: AA