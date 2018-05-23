Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuru yaptı.
- Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
- Irak’ın kuzeyinde terörden temizlenen bölgeler Mehmetçiğe emanet
- İçişleri Bakanlığı: 36 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
TSK'nın açıklamasında, "Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda 21 Mayıs 2018’de teröristlerin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.
Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda 21 Mayıs 2018’de teröristlerin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.https://t.co/dmnFIhrN2i— TSK (@TSKGnkur) 23 Mayıs 2018
Kaynak: TRT Haber