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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 21 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Irakın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden duyuru yaptı. 

TSK'nın açıklamasında, "Irak kuzeyi/Hakurk bölgesinde devam eden operasyonda 21 Mayıs 2018’de teröristlerin sızma girişimi sonucu çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk
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