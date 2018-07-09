Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'ye hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Harekatta bölücü terör örgütü silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Gara ve Hakkâri/Yüksekova bölgelerine yönelik olarak 09 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı altı terörist etkisiz hale getirilmiştir.