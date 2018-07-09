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Irak'ın kuzeyi ve Hakkari'ye hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Gara ve Hakkari Yüksekova bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyi ve Hakkariye hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ile Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendiği bildirildi. 

Harekatta bölücü terör örgütü silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi. 


 

Kaynak: TRT Haber

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