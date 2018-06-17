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Irak'ın kuzeyi ve Çukurca'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari Çukurca bölgelerine düzenlenen hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyi ve Çukurcada 9 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 16 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkari Çukurca bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. 

Düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi, silahlı 9 terörist ise etkisiz hale getirildi. 


 

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen bir başka hava harekatında 35 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. 

Böylece hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki günde toplam 44'e ulaştı. 

Kaynak: TRT Haber

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