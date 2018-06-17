Irak'ın kuzeyi ve Çukurca'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından 16 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkari Çukurca bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

Düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi, silahlı 9 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakkâri/Çukurca bölgelerine, 16 Haziran 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/V2pMpIwe3Z — TSK (@TSKGnkur) 17 Haziran 2018

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlenen bir başka hava harekatında 35 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Böylece hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki günde toplam 44'e ulaştı.

Kaynak: TRT Haber