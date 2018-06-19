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Irak'ın kuzeyi Kandil'e hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK 10 Haziran'da Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Irakın kuzeyi Kandile hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandil'e yönelik operasyon hakkında bilgi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri 10 Haziran 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, kandi, ırak'ın kuzeyi, hava harekatı
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