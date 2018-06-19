Irak'ın kuzeyi Kandil'e hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kandil'e yönelik operasyon hakkında bilgi verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri 10 Haziran 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
10 Haziran 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, 10 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. pic.twitter.com/SCJb3scIAG— TSK (@TSKGnkur) 19 Haziran 2018
Kaynak: TRT Haber