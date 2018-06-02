  • 02 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyi ile Siirt ve Tunceli kırsalına hava harekatı

Irak'ın kuzeyi ile Siirt ve Tunceli kırsalına hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesi ile Siirt/Pervari ve Tunceli kırsalındaki hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatlarında 15 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyi ile Siirt ve Tunceli kırsalına hava harekatı

Tunceli merkez kırsalında yürütülen operasyonda tespit edilen 7 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra dün ve bugün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ve Siirt'in Pervari ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine de hava harekatı düzenlendiğini bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi ile Siirt'in Pervari ilçesi ve Tunceli kırsalına yönelik, 1-2 Haziran'da düzenlenen hava harekatları neticesinde silahlı 15 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER