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Irak'ın kuzeyi ile Hakkari kırsalına hava harekatı

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyi ile Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan, Zap bölgeleri ve Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: Irak'ın kuzeyi, Avaşin-Basyan, zap, Hakkari, hava harekatı
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