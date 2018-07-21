Irak'ın kuzeyi ile Hakkari kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyi Avaşin Basyan, Zap bölgeleri ve Hakkari kırsalına düzenlenen hava harekatında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında 20-21 Temmuz 2018 tarihlerinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam sekiz silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/j7cfAGomZX — TSK (@TSKGnkur) 21 Temmuz 2018

Kaynak: AA