  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Irak ve Suriye konularında hemfikiriz'

'Irak ve Suriye konularında hemfikiriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın açıklaması yaptı.

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Irak ve Suriye konularında hemfikiriz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde maalesef bölgemiz çok daha kırılgan hale geliyor. Referandumun Irak Anayasası ve uluslararası hukuk bakımından hiçbir meşruiyeti yoktur. Maalesef bölgesel yönetim, tüm dostça ikazlara rağmen referandumu düzenlemekle çok büyük bir yanlış yapmıştır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kişisel, kısa vadeli çıkarlar uğruna hiç kimsenin bölgemizi ateşe atmaya, gerilimi tırmandırmaya hakkı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya olarak, Suriye ihtilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." diye konuştu.

Putin'le Irak ve Suriye dahil bölgesel konuları mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, "Gerek Irak'ın gerekse Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikiriz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının Cenevre sürecine önemli ivme kazandırdığını söyledi.

Putin, Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasının zor olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri ve iradesiyle önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti.  

Etiketler: Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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