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Buradasınız : » » Irak Büyükelçisi'nden 'Musul Operasyonu' açıklaması

Irak Büyükelçisi'nden 'Musul Operasyonu' açıklaması

Irak'ın Ankara Büyükelçisi, Musul Operasyonu'nun 3 ay içinde bitmesinin beklendiğini söyledi.

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Irak Büyükelçisinden Musul Operasyonu açıklaması

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hisam Al Alawi, Başika Kampı'ndaki Türk askerlerinin Musul Operasyonu sonrası çekilmesi konusunda anlaşıldığını söyledi.

"Çekilmeyle ilgili detaylar taraflar arasında görüşülecek" dedi.

Büyükelçi Hisam Al Alawi, Ankara'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Başika sorunu çözülürse diğer askeri işbirliği konuları görüşülür" ifadesini kullandı.

Irak Büyükelçisi, Musul Operasyonu'nun 3 ay içinde bitmesinin beklendiğini belirtti.

Terör örgütlerinin Irak topraklarından komşularını tehdit etmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Hisam Al Alawi, "Sincar'da herhangi bir yabancı grup ya da PKK varlığına müsaade etmeyiz" diye konuştu.
 

Etiketler: türk askerinin çekilmesi, Musul operasyonu, ırak büyükelçisi
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