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Irak Başbakanı İbadi Türkiye'ye geliyor

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 25 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Irak Başbakanı İbadi Türkiyeye geliyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 25 Ekim Çarşamba günü Ankara'ya gelecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İbadi, ziyareti kapsamında, Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

Yıldırım ve İbadi, çarşamba günü yapacakları görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak şekilde geliştirilmesini ele alacak.

Görüşmede, ayrıca Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de gerçekleştirdiği gayrimeşru referandum sonrasında yaşanan gelişmeler ve bu çerçevede ortaklaşa atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, ırak başbakanı haydar el ibadi, Irak, ankara
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