İnternet yayıncılığıyla ilgili yeni düzenlemeye göre kontrol RTÜK'e verildi

İnternetle ilgili düzenlemeye niçin gerek duyuldu?

Kimi yayıncılar RTÜK denetiminden kurtulmak için internet yayıncılığını tercih ediyor. Bir kontrol olmadığı için istediği içeriği istediği formatta yayınlıyor, yasalarla belirlenmiş birçok kısıtlamadan (alkol, sigara, reklam, toplum ahlakına aykırı içerikler) kurtuluyordu. Bu alanda da bir düzenleme getirilmesi planlandı ve yayıncılık alanında kontrol RTÜK’e verildi.

RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy

"Bu düzenlemeye ihtiyaç nereden kaynaklandı? Kimi yayın kuruluşları karasal, uydu ve kablo üzerinden yaptıkları yayını alıp internet ortamına ilave bazı şeyler ekleyerek taşıyabiliyor. Hatta RTÜK denetiminden kaçmak için internet ortamı için özel içerikler bile yapılıyor. RTÜK'ün kendi yasasına aykırı olan kimi bölümleri internet ortamında verdiklerinin de reklamını yapmaları süreci tetikledi diyebilirim. Başka bir ifadeyle karasal, uydu ve kablo üzerinden 'bip'ledikleri kimi bölümlerin reklamını 'tamamını özgürce internet ortamında izleyebilirsiniz' şeklinde yapmaları izleyiciyi görmemeleri gereken bir içeriğe davet şeklinde algılandı ve RTÜK harekete geçti. Yasal olmayan, çocuklara zararlı olan bu içerikten vatandaşlarımızı korumak adına bu alana da el atmak zorunda kalındı. Temelde tamamen yapılan budur."

İnternetten yayın yapmak isteyen kuruluşlar ne yapacak?

Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıları üst kuruldan yayın lisansı, bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecileri de üst kuruldan yayın iletim yetkisi alacak.

Bu yayın kuruluşlarına Türkiye’de örnek var mı?

Var. Puhu TV ve Blue TV bunlara en iyi örnekler. Bu kanallar internet üzerinden yayıncılık faaliyeti yürütüyor. Daha önce bir kurala tabi değillerdi ve RTÜK tarafından denetlenmiyorlardı. Artık onlar da RTÜK kurallarına tabi olacak.

Yeni Yasa Netflix gibi yabancı yayıncıları da kapsıyor mu?

Evet. Yasaya göre Türkiye’de internet üzerinden yayın yapan tüm platformlar RTÜK kurallarına tabi olacak. Netflix de bu düzenleme içinde. Yayınlanan içerikler RTÜK tarafından denetlenecek. Kurallara uymayanlar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy

"Netflix, Blue TV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz."

Yayın yapan kanala yaptırım nasıl uygulanacak. Yayın durdurma tüm platformu mu kapsayacak?

Hayır. Yayıncı lisansı almış bir platformun tamamına yönelik engelleme ya da durdurma cezası olmayacak. Uygunsuz içerik yayıncıya bildirilecek ve önlem alınması istenecek. Yayıncı önlem almaz ise ceza gündeme gelecek. Cezaya esas yayın engellenecek. Böylece diğer yayınlarda aksama olmayacak. Eğer yaptırım kararı verilen bir dizinin bölümü ise durdurma ya da erişim engeli dizinin o bölümü için verilecek.

Youtube, Daily Motion gibi video paylaşım platformları etkilenecek mi?

Hayır etkilenmeyecek. Bu platformlar ve sosyal medya ağlarında yayınlanan videolar yasanın kapsamında değil. Bu platformlar denetimi RTÜK yapmayacak. Şikayete konu olan bir video ya da içerik varsa hali hazırda mahkemeler kanalıyla engelleniyor. Bu uygulama devam edecek.

RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy

İnternette yazı, resim, video gibi paylaşımların RTÜK'ün yetki alanının dışında kaldığını ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu internet ortamında yapılan yayıncılıktan sorumludur, denildiğinde insanlarda internetin tamamından sorumlu hale gelecekmiş, atılan bir tweet, Facebook'ta paylaşılan bir resim gibi her şey denetlenecekmiş şeklinde bir endişe oluşuyor. Gerçekte hiçbir ilgisi yok."

Kaynak: TRT Haber