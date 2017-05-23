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'İnsanlık dışı vahşi bir saldırı'

AB Bakanı Çelik, İngiltere'deki terör saldırısına ilişkin "Manchester'da meydana gelen terör saldırısını lanetliyoruz. İnsanlık dışı vahşi bir saldırı" ifadelerini kullandı.

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İnsanlık dışı vahşi bir saldırı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda düzenlenen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenler için İngiltere'ye başsağlığı diledi.

Taziye mesajını Twitter hesabından paylaşan Çelik, "Manchester'da meydana gelen terör saldırısını lanetliyoruz. İnsanlık dışı vahşi bir saldırı. Masum insanları katledenler insanlığın ortak düşmanıdır. Tüm insanlığa saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Terörün dini, dili, ırkı, ülkesi olmadığını vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bu vahşete karşı ortak mücadelemiz sürecek. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı şekilde tüm insanlıkla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyoruz. Birleşik Krallık halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz."

Etiketler: Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere terör saldırısı, kınama, başsağlığı mesajı
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