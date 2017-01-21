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Buradasınız : » » "İnşallah milletimiz mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak"

"İnşallah milletimiz mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak"

Başbakan Yıldırım, "Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak." dedi.

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&quot;İnşallah milletimiz mücadeleyi evet oyuyla taçlandıracak&quot;

AK Parti TBMM grubu, anayasa değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulunda 339 oyla kabul edilerek yasalaşmasının ardından toplandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Konuşanlar, senaryo yazanlar bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar, bir kez daha tuş oldular. İnşallah milletimiz de bu mücadeleyi 'evet' oyuyla taçlandıracak, Türkiye yeni bir döneme girecek. Bir kez daha bu önemli kararın verilmesinde emeği geçen bütün kardeşlerimi, başta Sayın Cumhurbaşkanımızı olmak üzere tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." dedi.

"Enerji dolu bir grubu karşımda görmek istiyorum"

Yıldırım, "7 Şubat'ta enerji dolu, dipdiri olarak meydanlara inmek için sabırsızlanan bir grubu karşımda görmek istiyorum." diye konuştu.

Etiketler: tbmm, Başbakan Yıldırım, Anayasa Değişikliği Kanunu, AK Parti Genel Başkanı
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