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İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan FETÖ’cü Akın İpek ile ilgili ilk açıklama

İngiltere İçişleri Bakanlığı yetkilisi, FETÖ’cü Akın İpek’e uygulanan gözaltının Türkiye'nin iade talebi üzerine gerçekleştiğini açıkladı.

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İngiltere İçişleri Bakanlığından FETÖcü Akın İpek ile ilgili ilk açıklama

FETÖ firarisi Akın İpek, birkaç gün önce Londra'da gözaltına alınmıştı.

İngiltere mahkemesi pasaportuna el koydu, Londra dışına çıkmasını yasakladı ve evinden başka bir yerde konaklayamayacağını açıklamıştı. 

FETÖ'cü Akın İpek gözaltında

Türkiye'nin iade talebini geçen ay incelemeye alan İngiltere İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi, gözaltı sürecinin Türkiye'nin iade talebi sonrası gerçekleştiğini doğruladı.

İngiliz Mahkemesi, ilk olarak Türkiye'nin talebini 26 Haziran'da incelemeye başladı.

Pasaportuna el konuldu

Firari İpek, polis nezaretinde mahkemeye götürüldü, mahkeme firari FETÖ'cüyü 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakmıştı. 

Ancak yurt dışına kaçmaması için pasaportuna el koydu.

Firari İpek'in geceleri evi dışında konaklamasını yasaklayan mahkeme, cep telefonunu 24 saat açık tutmasını da zorunlu tuttu.

İade duruşması Eylül'de

Firari FETÖ'cünün iade edilip edilmeyeceğine ise, Eylül'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmada karar verilecek.

İngiltere'de iade talepleri Dışişleri Bakanının onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: son dakika, akın ipek
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