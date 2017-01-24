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İngiltere Başbakanı May Türkiye'ye geliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May bu hafta ABD ziyaretinin ardından Türkiye'de temaslarda bulunacak.

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İngiltere Başbakanı May Türkiyeye geliyor

İngiltere Başbakanlığından edinilen bilgiye göre, May'in 28 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi planlanıyor.

May'in geçen yıl başbakanlık görevine geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretinde yapılacak görüşmelerde, terör örgütü DEAŞ'la mücadele, Suriye'deki durum gibi birçok uluslararası konunun yanı sıra ikili siyasi ve ticari ilişkiler ele alınacak.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından bu hafta Trump'la yüz yüze görüşecek ilk lider olacak May, 26-27 Ocak'taki ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye geçecek. 

Etiketler: İngiltere Başbakanı Theresa May, abd, türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, DEAŞ ile mücadele, Donald Trump
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