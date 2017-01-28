İngiltere Başbakanı May Ankara'da

Ankara bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. ABD temaslarını tamamlayan İngiltere Başbakan Theresa May, ayağının tozu ile Türkiye'ye geldi.

May'in Ankara'da ilk durağı Anıtkabir olacak. Konuk Başbakan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gidecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Erdoğan ve May, görüşmenin ardından açıklama yapacak.

Buradan Çankaya Köşkü'ne geçecek olan May, Başbakan Yıldırım tarafından resmi törenle karşılanacak.

İkili görüşmelerde İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı, terörle mücadeleden Kıbrıs'a, ticaretten mülteci sorununa kadar çok sayıda başlık değerlendirilecek.

May'in ayrıca, Erdoğan ve Yıldırım ile yapacağı görüşmelerde ABD temaslarından edindiği izlenimleri aktarması bekleniyor.

