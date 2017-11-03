İngiliz Büyükelçi: Türkiye'nin kalbimizde özel bir yeri var

Görev süresinin sona ermesine yaklaşık 2 ay kalan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye'den ayrılmadan önce Türk halkına dair izlenimlerini, ikili ilişkileri değerlendirdi.

"Türkiye'nin kalbimizde özel yeri var"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde 1990'lı yıllarda bir yıl, İstanbul'daki başkonsoloslukta ise 2 yıl görev yaptıktan sonra 2014'te Ankara'ya büyükelçi olarak atanan Moore, "Türkiye kalbimizde çok özel bir yere sahip. Aile hayatımız burada başladı bir anlamda. Geldiğimiz zaman yanımızda 6 aylık bir bebeğimiz vardı. Sonra, kızımız Olivia dünyaya geldi. 2014'te Türkiye'ye döndük ve bu çok özeldi." diye konuştu.

Türkiye'nin, ilk görev yaptığı yıllardan bugüne çok değiştiğini söyleyen Moore, şunları kaydetti:

"Özellikle ekonomi anlamında Türkiye çok gelişti. O günlerde Türkiye'nin Güney Doğu bölgesi biraz yoksuldu. Türkiye'nin ekonomisi çok değişti. Fakat bazı şeyler değişmiyor. Türk arkadaşlarım hala 'Türk'. Milli karakteriniz değişmedi. Bu nedenle Türkiye'nin çok güzel gelenekleri devam ediyor. Özellikle bu ülkede misafirperverlik inanılmaz. Mutfağınız değişmedi, hala güzel. Belki bugünlerde daha gösterişli lokantalar var ama yemekler aynı, çok tatlı, çok lezzetli."

Yeni görev yerinin henüz belli olmadığını belirten Moore, "Londra'ya dönüyorum. Merkeze alındım fakat şu anda yeni görevimin ne olacağı belli değil." dedi.

Türkiye-İngiltere ilişkilerini değerlendiren Moore, şöyle devam etti:

"İlişkilerimiz çok yakın. Çünkü bazı alanlarda çıkarlarımız aynı. Özellikle bölgesel istikrarsızlığa karşı çıktık, aynı şeyler hakkında endişeliyiz. Terörizmle mücadele konusunda çok yakın işbirliğimiz var. Bir de daha özel bir sebep var, vahim darbe teşebbüsü gecesinde biz çok erken bir aşamada (Türk hükümetine) tam desteğimizi verdik. Ben 24.00'te, gecenin erken aşamasında Türk hükümetine Başbakanımdan destek mesajını ilettim. Bu çok önemli. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve bakanlar için bu çok önemli bir şey. Çünkü onlar o noktada bizim kendilerinin tarafında olduğumuzu gördüler."

Kaynak: AA