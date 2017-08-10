İncirlik'te ABD uçağını düşürecekti, yakalandı

Adana'da, Rus vatandaşı bir DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Güvenlik güçleri DEAŞ'lı Rus vatandaşı Renat Bakiev'in, eylem yapmak için Suriye'den Türkiye'ye girdiği bilgisine ulaştı.

Terörle mücadele ekipleri teröristin Adana'ya geldiğini, Alevi Derneği ve İncirlik Üssü'nde Amerikan askerleri ya da uçaklarına yönelik bombalı eylem planladığını belirledi.

DEAŞ'lı terörist, bir Alevi derneğine yakın bir bölgede keşif yaparken, operasyonla yakalandı.

Renat Bakiev sorgusunda, DEAŞ terör örgütü adına eylem yapmak için Adana'da bulunduğunu, İncirlik Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı drone ile düşürmek için keşif yaptığını itiraf etti.

Bakiev sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.