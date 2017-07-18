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İncirlik Üssü'ne 3 savaş uçağı takviyesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü'nde konuşlu A-10 Thunderbolt II savaş uçaklarından 3'ünün, Adana İncirlik Hava Üssü'ne kaydırıldığı bildirildi.

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İncirlik Üssüne 3 savaş uçağı takviyesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü'nde konuşlu A-10 Thunderbolt II savaş uçaklarından 3'ünün, Adana İncirlik Hava Üssü'ne kaydırıldığı bildirildi.

İncirlik Hava Üssü 39. Kanat Üs Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Georgia eyaletindeki Moody Hava Üssü'nden, "tank katili" veya "tank avcısı" olarak bilinen 3 adet A-10 Thunderbolt II uçağı, İncirlik'teki ABD 39. Kanat Üs Komutanlığı bünyesine kaydırıldı.

Açıklamada uçakların Suriye ve Irak'taki terör örgütü DEAŞ hedeflerine karşı kullanılmak üzere Georgia eyaletinden Türkiye'ye kaydırıldığı belirtilirken, İncirlik'teki A-10 Thunderbolt II savaş uçağı sayısının son takviyeyle 12'den 15'e çıktığı kaydedildi. AA

Etiketler: Savaş uçakları, İncirlik Üssü, DEAŞ, Adana, abd
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