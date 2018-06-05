Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin detayları AA Editör Masası'nda açıkladı.

"İmar Barışı" düzenlemesinin devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdireceğini belirten Özhaseki, "Kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.

Özhaseki, "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." diye konuştu.

Özhaseki, toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inandıklarını söyledi.

İmar Barışı düzenlemesinin üç tane istisnası olduğunu belirten Özhaseki, "Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası." dedi.

'İmar yasaları geliyor'

Bakan Özhaseki, "Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor." diye konuştu.

"Bir yerde imarda artış sağlanmışsa, bir rant varsa bunun kamuya bedelinin ödenmesi lazım." diyen Özhaseki, "Mesela parsel bazlı yoğunluk artışının yasaklanacağı hükmünü ben kendim yazdım. Bunu tartışacağız tabii. Ufak tefek değişikliklere uğrayabilir, belki muhalefetten de katkıda bulunurlar." dedi.

Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasını da içeren düzenlemeye ilişkin Özhaseki, "Okul idaresinin izin vermesi lazım. Bazı yerlerde bahçe çok müsait değildir. Okul yönetimi 'Burada yapılamaz' diyecek o zaman." şeklinde konuştu.

2 bin 500 kurum Sıfır Atık Projesi kapsamına alınacak

Özhaseki, "Bu seneki eylem planımız içerisinde Ankara'da bulunan 2 bin 500 kurumun tamamını Sıfır Atık Projesi kapsamına alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA