İmar sorununu çözecek düzenleme 10 gün içerisinde çıkarılacak

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- 24 Haziran yeni bir dönem değerli dostlar. Neden yeni bir dönem. Türkiye 94 yıllık sisteminde değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanını seçecez, böylece Türkiye zaman açısından kendini yöneten çok daha iyi bir döneme geçecek.

- Meclisimiz çok daha güçlenecek, ülkenin ihtiyacı olan reformları yapacak ve böylece icraya destek verecek. Bir yandan da hükümeti denetleme görevini yerine getirecek.

- Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir de Türkiye de ne kazandıysa ülkede var olan siyasi istikrar nedeniyle kazandı.

- İzmir büyümeye, hakettiği yere gelmeye devam ediyor. Geçmiş yılların açığını kapatmaya devam ediyor.

'İmar Barışı'

- İzmir'in konutlarının yüzde 62'sini ilgilendiren çok önemli bir proje yapıyoruz. Türkiye'nin genelinde var olan bir sorun var. Mülkiyetle, imarla, ruhsatla ilgili bir sorun. Bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların briiktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı 'İmar Barışı'dır. Vatandaşlarımızla barışıyoruz ve şehirlerimizin daha da güzelleşmesi için çalışıyoruz.

- Bu bir imar savaşı değil imar barışıdır.

- Ama vatandaşlarımızı binalarımızı yenilemek, kentsel dönüşüme katılmak istiyorsa, bunu yapabilecekler. Bu türkiye genelinde 12 milyon konutu ilgilendiriyor. Onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir.

- Ülkemizde 10 milyon üzerinde vatandaşa istihdam sağladık. Bu İzmir'de 485 bin. İzmir gün geçtikçe gerek küresel yatırımcılar gerekse ülkemizin yerli yatırımcıları tarafından tercih edilen cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

- İzmir bir tarım, izmir bir turizm, İzmir bir sanayi, İzmir bir eğitim şehridir. İklimiyle, doğal güzlelikleriyle, imkan ve kabiliyetleriyle izmir Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan bir şehir.

- 2003 yılından izmirden aydına sadece tali yol vardı. 13 yıl içinde İzmir'e bölünmüş yol yaparak bunu 2 katına çıkardık.

- İzmir iki mega projemiz var biri, İstanbul-İzmir otoyolu diğeri İzmir-Ankara hızlı tren projesi.

- Hızlı treni 2020 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İzmire hizmetlerimiz devam edecek. Her ne kadar son Başbakan olsakta İzmire olan saygımız, sevgimiz, hizmetimiz devam edecek.