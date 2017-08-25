İllerde sağlık alanında en yetkili 'İl Sağlık Müdürü' olacak

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Halk Sağlığı ve Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıkları yürürlükten kaldırılarak, genel müdürlük şeklinde düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de yapılan düzenlemeye göre, Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü", Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı da "Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü" oldu.

KHK'ye göre, bakanlığın il ve ihtiyacına göre kurulacak ilçe yönetim birimleri, il ve ilçe sağlık müdürleri olacak. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde ihtiyaca göre halk sağlığı, kamu hastaneleri, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık ve acil sağlık hizmetleri ile personel ve destek hizmetlerini yürütmek üzere başkanlıklar kurabilecek.

"İl sağlık müdürlerine tam yetki"

İl sağlık müdürleri Bakanlığın il düzeyindeki hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak. Bakanlığın düzenlemeleri çerçevesinde il düzeyinde personelin adil ve dengeli dağılımını yapacak ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan gerçekleştirecek.

İl sağlık müdürü, acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait tüm sağlık, kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresinden sorumlu ve bu konuda yetkili olacak.

Birden fazla ildeki sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, gelişmişlik farklarının giderilmesi ve hizmetlerin ve ihtiyaçların müşterek planlanması amacıyla Bakanlıkça belirlenen illerdeki müdürlerden biri koordinatör olarak görevlendirilebilecek.

"Hastanelerin yönetimi ve denetimi il sağlık müdürlerinde olacak"

Hastaneler hastane başhekimi tarafından yönetilecek. Hastane başhekimine bağlı olarak idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulacak. Bakanlık tarafından, hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde ise yönetim görevleri tek kişiye verilebilecek veya hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilecek bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenecek.

Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardı aşmamak kaydıyla il sağlık müdürü tarafından belirlenen sayıda başhekim yardımcılıkları ve müdür yardımcılıkları oluşturulabilecek.

Hastaneler tıbbi ve mali kriterler ile kalite, hasta ve çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulacak.

Bu değerlendirme, kamu veya özel değerlendirme kuruluşlarına da yaptırılabilecek. Değerlendirme sonuçlarına göre, hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılacak. Hastanelerin ağırlıklı ortalaması, il düzeyinde hastanelerin grubunu belirleyecek.

Yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, il düzeyinde hastanelerin; grup düşürülmesi, grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirme sonucunda, üst gruba çıkarılamamış olması hallerinde ise Bakanlıkça il sağlık müdürünün ve varsa il başkanının görevine son verilecek. Hastanelerin belirlenen kriterlere uymaması durumunda ise başhekimin görevine son verilecek.