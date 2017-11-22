İlk S-400'lerin teslimatı için tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.

Canikli, "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için hedeftir. Uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

'S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı'

Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandığını belirten Canikli, "Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek." diye konuştu.

Canikli, "İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

'FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç'

Milli Savunma Bakanı Canikli, darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150'si general, 4 bin 630'u subay olmak üzere 8 bin 570 personelin TSK'dan ihraç edildiğini söyledi.

'NATO tatbikatındaki skandal cevapsız bırakılmayacak'

Canikli, NATO tatbikatındaki skandalın kesinlikle cevapsız bırakılmayacağını söyledi

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