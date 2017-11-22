  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.962
    EURO 4.664
  • BIST 105772.39
    ALTIN 163.663
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İlk S-400'lerin teslimatı için tarih belli oldu

İlk S-400'lerin teslimatı için tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de yaptığı konuşmada S-400'lerin ilk teslimatının 2019'da gerçekleşeceğini söyledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İlk S-400lerin teslimatı için tarih belli oldu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2018 yılı bütçesi görüşmelerinde konuştu.

Canikli, "PKK/PYD/YPG'nin olduğu her yer Türkiye için hedeftir. Uluslararası hukuktan doğan müdahale hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

'S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı'

Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandığını belirten Canikli, "Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek." diye konuştu.

Canikli, "İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor." ifadesini kullandı.

'FETÖ ile bağı tespit edilen 8 bin 570 personel TSK'dan ihraç'

Milli Savunma Bakanı Canikli, darbe girişimi sonrasında FETÖ ile bağı tespit edilen 150'si general, 4 bin 630'u subay olmak üzere 8 bin 570 personelin TSK'dan ihraç edildiğini söyledi.

'NATO tatbikatındaki skandal cevapsız bırakılmayacak'

Canikli, NATO tatbikatındaki skandalın kesinlikle cevapsız bırakılmayacağını söyledi

ayrıntılar geliyor

Etiketler: S-400, nurettin canikli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER