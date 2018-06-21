İki F-35 uçağının teslimat töreni ABD'de gerçekleşiyor

F-35 Lightning II beşinci nesil savaş uçağı projesi...

Projeyi dünyanın önde gelen silah üreticisi Lockheed Martin yürütüyor. Aynı firma, Türk Hava Kuvvetleri’nin yoğun olarak kullandığı F16’ların da üreticisi.

Teslimat töreni başladı

Türkiye'nin ilk iki F-35 uçağı, 18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınacak.

Teslimat töreni bu akşam Türkiye saati ile 18.00’da Fort Worth/ABD’de başladı.

Pilotların eğitimi Arizona'da

Törene Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ve Tümgeneral Reha Ufuk Er katıldı.

Uçak, pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona’da yer alan Luke Hava Üssü’nde görevlendirilecek.

Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilecek

İlk F-35'ler 1 yıl sürecek eğitimin ardından da Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirilecek.

Türkiye, parça üretimine katkı sağlayan proje ortaklarından biri olarak, F35 programına 2002 yılında katıldı.

Projeye 9 ülke dahil

Programda Türkiye ile birlikte Kanada, Hollanda ve İngiltere dahil olmak üzere 9 ülke yer alıyor.

Türkiye, envanterindeki F-16'ları bu yeni nesil uçaklarla değiştirmeyi planlıyor. Türkiye'nin toplam F-35 siparişi 100 adet.

F-35'lerin teknik özellikleri neler?

Tek kişilik ve tek motorlu üretilen F-35'ler kara hedeflerine saldırı gücü, stratejik keşif ve hava savunmasında benzerlerine fark atıyor.

F-35'ler, tek bir savaş uçağının diğer uçakların tüm görevlerini yerine getirmesi amacıyla tasarlandı.

Ağır ama radardaki izi küçük

Böylece filoda daha az uçağa ihtiyaç duyulması hedeflendi. Uçaklar, F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretildi.

Yerini alacağı hafif avcı uçaklara göre oldukça ağır olan F-35 Lightning II, radardaki izinin küçük olmasıyla dikkat çekiyor.

Sesten 1,6 kat daha hızlı

Sahip olduğu modern motor sayesinde de yüzde 60 daha fazla itici güç sağlıyor.

Maksimum kalkış ağırlığı 31 bin kilogram olan F-35'lerin azami hızı 1,6 Mach'a kadar çıkıyor. Bu da sesten 1,6 kat hızlı gidebildiği anlamına geliyor.

F-35'in menzili 2200 km

Dahili yakıtla muharebe yarıçapı bin 239 kilometre olan F-35lerin menzili ise 2200 kilometre.

F-35'lerin azami irtifası ise 60 bin feet, yani yaklaşık 20 bin metreyi buluyor.

Peki F-35'lerin Türkiye için önemi ne?

Bu yeni nesil savaş uçağı, 8 bin kilograma kadar çeşitli kombinasyonlarda silah taşıma kapasitesine sahip.

F-35'ler Türkiye'nin sadece savunma sistemlerine değil, savunma teknolojisine de katkı sağlayacak.

Türkiye'nin önde gelen şirketleri projede

Projenin tedarikçileri arasında ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, AYESAŞ, Alp Havacılık, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) gibi şirketler yer alıyor.

Söz konusu şirketler F-35'in bazı parçalarının tedarik edilmesini de üstleniyor.

Ağır motor bakımları da Türk elinden çıkacak

Üstelik F-35’lerde SOM-J gibi yerli üretim seyir füzeleri kullanılıyor.

Ayrıca Türkiye, 2018 itibariyle Avrupa bölgesinde F-35’lerin ağır motor bakımlarını da üstlenecek.

Katkısı 12 milyar dolar

Projenin, Türkiye'deki şirketlere toplam katkısı yaklaşık 12 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

Projeye katılan 9 ülkeden 6'sına ilk F-35'ler teslim edildi. Lockheed Martin firması, şimdi Türkiye'nin ilk F-35 uçağını teslim etmeye hazırlanıyor.

Türk heyeti Lockheed Martin üssünde

F-35'leri teslim alacak heyet, ABD'nin Teksas eyaletinde Lockheed Martin üssüne gitti.

Teslim edilecek 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak.

2019 sonbaharda Türkiye semalarında

F-35 savaş uçağı, 2019'un son baharında ise Türkiye semalarında uçmaya başlayacak.

Türk bayrağı taşıyan ilk F-35 uçağı ise deneme uçuşunu geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti.

Kaynak: TRT Haber