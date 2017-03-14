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'İleriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.

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İleriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin, "Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir." dedi.

"Üreten Türkiye Konuşuyor" toplantısına katılmak üzere Van'a gelen Bakan Tüfenkci, toplantının yapıldığı otelden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tüfenkci, Hollanda'ya yönelik yaptırımlara ilişkin soru üzerine, "Hollanda ile ilgili ekonomik anlamda bir yaptırım şu anda düşünmüyoruz. Biz Bakanlar Kurulunda almış olduğumuz siyasi ve hukuki yaptırımları açıkladık. Hukuki ve siyasi yaptırımlar dışında ileriki dönemde ekonomik yaptırımlar da gündeme gelebilir. Şuanda sadece siyasi ve hukuki yaptırım uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, daha sonra AK Parti İl Başkanlığının açılışını yapacağı seçim bürosuna geçti. 

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Hollanda
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