  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » İlahiyat mezunlarına öğretmenlik yolu açılıyor

İlahiyat mezunlarına öğretmenlik yolu açılıyor

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "İlahiyat Fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olmalarının önüne yargı kararıyla konan engeli yasayla kaldırıyoruz" dedi.

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İlahiyat mezunlarına öğretmenlik yolu açılıyor

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, "İİlahiyat Fakültesi mezunlarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olmalarının önüne yargı kararıyla konan engeli yasayla kaldırıyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Yapılacak düzenlemeyle, yargı kararından önce olduğu gibi İlahiyat Fakültesi mezunları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olabilecektir. İlahiyat Fakültelerimizin değerli öğrencilerine şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni'nde, konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İlahiyat mezunlarının haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Danıştay'ın 'ilahiyat fakültesi' kararıyla ilgili, "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz." dedi.

"Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Danıştayın, ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen bir karar verdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir, yasa da yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa, orada hukuk devletinden bahsedemeyiz. Maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerindelik denetimi yapmış, yetkisini aşarak, müdahale etmememesi gereken bir alana, hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmiştir. Kimlerin nerede öğretmen olacağının kararını Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz. İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız." 

Etiketler: ilahiyat fakültesi, bekir bozdağ
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