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İlaç fiyatlarının tespiti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

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İlaç fiyatlarının tespiti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

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