İlaç fiyatlarının tespiti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
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