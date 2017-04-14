'İktidarı vesayetten alıyoruz, millete veriyoruz'

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Altındağ ilçesinde Siteler esnafını ziyaretinin ardından, cuma namazını Siteler Merkez Cami'sinde kıldı.

Daha sonra Siteler Kavaklar Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

16 Nisan Pazar günü yapılacak halk oylaması için bütün Anadolu'yu dolaşarak, yapılacak değişikliklere yönelik bilgi verdiklerini, anayasa değişikliğinin ne getireceğini tüm açıklığıyla ve dürüstçe vatandaşlara anlattıklarını belirten Yıldırım, "Herkese anlattık, herkes anladı ama şu ana muhalefet partisinin Genel Başkanı hala anlamamış." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sabah bir toplantı yaptığını anımsatarak, şunları söyledi:

"17 tane soru soruyor, 17 soruya bakın, belli ki hiç anayasa değişikliğinin kapağını açmamış, okumamış, ne var ne yok hiç bilgisi, ilgisi yok. Benim buradan, Altındağ'dan, Altındağ'ın güzel insanlarının yanından ona bir tavsiyem var. Daha iki günü var, iki gün. Yani bugün, yarın olmadı, sandığa gitmeden önce de, kahvaltıdan önce aç şu değişiklikleri bir oku, öğren. Buna, senin de ihtiyacın var. Değerli kardeşlerim, millete korku salmak, milleti tehdit etmek, "Taksi durakları kapanacak, muhtarlıklar kapanacak, minibüs hatları iptal olunacak, kahvehaneler kapacak, iş yerleri kapanacak, tapuları elinden alınacak." Bunlar ne biçim laflar. İnanıyor musunuz bunlara?"

"Niye bu anayasa değişikliği çok konuşuluyor?"

Buradan sonra 4 ilçede daha vatandaşlara sesleneceğini ifade eden Yıldırım, "İnşallah en güzel şekilde pazar günü sandıkları dolduracağız. Altındağ birinci olacak mısınız? Rekor kıracak mısınız?" dedi.

Yıldırım, söz konusu anayasa değişikliğinin neden çok konuşulduğunu ve gündem oluşturduğunu sorarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Niye bu anayasa değişikliği çok konuşuluyor? Daha önce de anayasa değişiklikleri oldu. Bu kadar gündem olmadı, bu kadar konuşulmadı ama bunun bir özelliği var, çünkü 15 Temmuz'u yaşadı bu millet, 15 Temmuz'da bedel ödedik, bedel. 249 şehidimiz var, 2 bin 194 gazimiz var. Ülkemizin, milletimizin birliği, beraberliği için gece gündüz demeden, yaz kış demeden her tarafta güvenlik kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız, askerimiz, korucumuz, bekçimiz ülkenin birliği ve bütünlüğü için mücadele veriyor, şehitler veriyoruz. Niçin veriyoruz? Şu ay yıldızlı bayrak, inmesin diye veriyoruz. Allah sizden razı olsun. Siz, Ankara'nın yiğit insanları, yiğit Ankaralılar, 15 Temmuz'da 149 şehit verdiniz ama ülkeyi alçaklara teslim etmediniz, bu bayrağı indirmediniz, bu ezanları dindirmediniz. Allah sizden razı olsun."

"İktidarı vesayetten alıyoruz, millete veriyoruz"

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğiyle getirilecek şeyin çok açık olduğunu vurgulayarak, "Ne yapıyoruz? İktidarı vesayetten alıyoruz, millete veriyoruz. Siz artık sandıkta ülkeyi kim yönetecek, Meclis'i kim oluşturacak ona karar veriyorsunuz. İşi şansa bırakmıyoruz. Tamam mı?" diye konuştu.

Böylece 5 yıllığına çok güçlü bir iktidarın olacağını anlatan Yıldırım, güçlü bir Meclis ile ülkenin işlerinin tıkır tıkır yürüyeceğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Öyle, engellemeler yok, 28 Şubat'lar yok, 80 darbeleri yok, 17-25 Aralık yok, 15 Temmuz yok. Daima istikrar, daima iktidar, güçlü ekonomi, hızlı iş yapılacak, engellerle vakit kaybetmeyeceğiz. Türkiye bu kadar AK Parti iktidarında 15 yılda çok iş yaptı. Ama bu işleri engellemelere rağmen yaptık. Yolumuzu kestiler, önümüze engeller koydular ama biz millete güvendik, size güvendik, engelleri bir bir aşarak bugünlere geldik elhamdülillah. Şimdi artık bu anayasa değişikliğiyle, demokrasiye, milli iradeye, milletin kararına karşı hiç kimse bir şey yapamayacak. Ülkenin teminatı millet olacak. Milletin konuştuğu yerde herkes susacak. İşte, bunun için pazar günü önemli."