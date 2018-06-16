İkiyaka Dağları'nda PKK'nın lojistik desteğine darbe vuruldu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda örgütün çok önemli bir cephaneliğinin ele geçirildiği hatırlatıldı.

Terör örgütünün İkiyaka Dağları'ndaki varlığının sona erdirilmesi amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 25 Mart 2017'den itibaren kar kalınlığının 10 metre olduğu bölgeye hava hücum harekatı düzenledi.

3 bin 400 metre rakıma üs kuruldu

26 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yapılan arazi aramalarında onlarca mağara bulundu, birçok silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi. Arazide 6 üs bölgesi açılarak 3 bin 400 metre rakımda devamlı olarak kalınmaya başlanıldı.

İl Jandarma Komutanlığı görevlileri 14 Haziran'da İkiyaka Dağları'ndaki arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda ağır silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Silah ve malzemelerin ele geçirilmesi ile bölücü terör örgütünün yurt içi ve Kuzey Irak Avaşin Basyan bölgesindeki lojistik desteğine önemli bir darbe vuruldu. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, diğer malzemeler imha edildi.

Kaynak: AA