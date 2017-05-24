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Buradasınız : » » İkinci YÖKDİL Sınavı'nın başvuru tarihi açıklandı

İkinci YÖKDİL Sınavı'nın başvuru tarihi açıklandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, ikincisi 9 Temmuz'da düzenlenecek YÖKDİL başvurularının 30 Mayıs-9 Haziran arasında alınacağını bildirdi.

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İkinci YÖKDİL Sınavının başvuru tarihi açıklandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ikincisi 9 Temmuz'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı'na başvuruların 30 Mayıs-9 Haziran'da alınacağını bildirdi.

Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, talepler üzerine ikinci YÖKDİL Sınavı'nın 9 Temmuz 2017'de gerçekleştirilmesine ve İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

Sınavın başvuru tarihlerinin 30 Mayıs-9 Haziran olduğunu kaydeden Saraç, "İkinci YÖKDİL Sınavı ilk kez İngilizceye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılacaktır. Akademinin onlarca yıldır talebi ve beklentisi olan, alana özgü tek dil sınavı niteliğindeki YÖKDİL’in ikincisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öğrenci ve akademisyen dostu yeni YÖK olarak gerçekleştireceğimiz ikinci YÖKDİL Sınavı'nın akademimize hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.AA

Etiketler: YÖK, yekta saraç, yökdil
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