İki yeni KHK yayımlandı

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK kapsamında işten çıkarmalar ve göreve iadeler bulunuyor.

Kapatılan ve açılmasına izin verilen kurum ve kuruluşlar yer alıyor.

Kararname içeriğinde ilişiği kesilen yurt dışındaki burslu öğrenciler bulunuyor.

Çarşı ve mahalle bekçiliği için 7000 kadro ihdas edildi.

Kanun hükmünde kararnameler

TBMM'de 3, Danıştay'dan 3, Yargıtay'dan 19, YSK'dan 6, HSYK'dan 6 personel görevlerinden ihraç edildi.

Başbakanlık'tan 3, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 201, Adalet Bakanlığı'ndan 1127 personel ihraç edildi.

Göreve iade edilen personel

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 34,Adalet Bakanlığı'nda 15,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda 4,Ekonomi Bakanlığı'nda 3 kişi göreve iade edildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 34, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda 23, Sağlık Bakanlığı'nda 51, Yüksek Öğretim Kurumları'nda da 18 kişi göreve iade edildi.

18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı

689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı. Bu kapsamda 1 yerel gazete ve 1 dergi de kapatıldı.

Daha önce yayımlanan KHK'lar ile kapatılan, Emek Camii Hizmet ve Yaşatma Derneği, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği, Nasreddin Hoca Eğitim Kültür ve Araştırma ve Tanıtım Derneği, Gönüllü Eğitimciler Dernekler Federasyonu, Tarsus Psikoloji Derneği'nin yeniden açılmasına izin verildi.

59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi

689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.