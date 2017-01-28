'İki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacak'

Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısında, "Terörün günümüzde önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda havaalanlarının güvenliği, havaalanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerinin eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı havaalanlarının güvenliği konusunda her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar. 2017 yılı boyunca birtakım tatbikatları gerçekleştirecekler." dedi.

'FETÖ ile ilgili gereğinin yapılmasını talep ettik'

Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişiminin asıl aktörü konumunda olan Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de bilinen faaliyetleri var. Bu faaliyetler konusunda kendisine bilgi aktarma fırsatımız oldu. Bu suç örgütünün uzantılarına hukukun içerisinde gereğinin yapılmasını da Sayın Başbakan'dan talep ettik." diye konuştu.

'Kıbrıs'ta çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı'

Kıbrıs'ta çözüm arayışının bütün hızıyla devam ettiğini belirten Başbakan Yıldırım,"Çözüm her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı, iki kesimliliğe dayanmalı ve kalıcı olmalıdır. Bu konuda garantör devletlerden Birleşik Krallık ve Türkiye olarak en fazla memnun olacak bizleriz." dedi.

'Serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili karşılıklı çalışma yapılacak'

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararıyla ilgili Başbakan Yıldırım, "Bu yeni duruma göre, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin de Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak nasıl geliştirileceği yönünde bir çalışma başlatılmasına karar verdik. Bu çalışma, çıkış süreciyle eş zamanlı yürüyecek. Çıkış tamamen gerçekleştiğinde de İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması için ilgili bakanlar karşılıklı çalışmalarını sürdürecekler." ifadelerini kullandı.