'İki kıta arasında 1 buçuk milyon yolcu taşınacak'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

Anayasa Referandumu süreci

-"Paketin bir bütün olarak ele alınması gerekiyor, her mecrada değişiklik paketini anlatıyoruz. Ülkemizin ve 2023 hedeflerimizin artık beklemeye tahammülü yok. Değişiklik ile birlikte çok başlılık ortadan kalkacağı için sistem daha hızlı işleyecek."

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi

"Hem kara yolu hem raylı sistem bir arada entegre olacak. İki kıta arasında 1 buçuk milyon yolcu taşıyacak."

1915 Çanakkale Köprüsü ihale süreci

"Türk-Kore ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazandı. "

Kanal İstanbul Projesi

"Hedefimiz bu senenin sonunda projeyi yapmaya başlamak. Çok büyük ve karma bir projeden bahsediyoruz."

Ulaşım Projeleri

"Yaptığımız her proje daha büyük bir ağın parçasıdır. Bütün projeler birbirinin tamamlayıcısı niteliğinde"

Demiryolu Projeleri

"Raylı sistemleri birbirine tamamlayıcı olarak yapıyoruz."

Rize - Artvin Havalimanı

"Dünyadaki havayolu taşımacılığından pay almak için çalışıyoruz. Bölgede çok önemli bir havalimanı olacak."

4.5G Yerlilik Şartı

"40 milyonun üzerinde insanımız bu teknolojiyi kullanıyor. 2020'de 5G'ye geçmeyi hedefliyoruz. Dışa bağımlı olmamalıyız, sektörü geliştirmeliyiz"

Yerli Arama Motoru İle İlgili Çalışmalar

"Bütün alanlarda AR-GE'ye önem veriyoruz. Kamuoyuna verdiğimiz sözün arkasındayız."

Siber Güvenlik Alanında İstihdam

"Ülkemiz ciddi saldırı altında, yerli 'hacker'lara destek vermeliyiz"

Ulaştırma alanında istihdam

"Karayollarına 1280 kişi alacağız"