"İki kez oy kullandım" şeklindeki paylaşıma gözaltı

Belçika'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda sandık başında çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğrafına yapılan "iki kez oy kullanmışsın" yorumuna "olsun o kadar" yanıtı veren kadın gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

"İzmir savcılığı gerekli soruşturmayı başlattı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Adı geçen kişi yakalandı ve savcılıkta ifadesi alındı."

Yurt dışında yaşayan Ş.E. adlı kadının sosyal medyada Belçika'da ve İzmir Adnan Menderes Havalimanında oy kullandığı yönündeki paylaşımı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Gözaltına alınan kadın, ifade işlemleri için Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ş.E, ilk ifadesinde, sosyal medyada şaka amaçlı bir paylaşım yaptığını öne sürerek, iki kez oy kullanmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Ankara Cumhuriyet başsavcılığından açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kadının paylaşımı ile ilgili açıklama yaptı.

Başsavcılık, sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşıp mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan kadına suç duyurusunda bulundu. Kadının çift kimlik taşıyıp taşımadığı araştırılacak.

Belçika'da yaşadığı belirtilen kadınla ilgili "Seçim Kanunu'na muhalefet" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın açıklamasında hakkında yakalama kararı alınan şüphelinin, İzmir'in Selçuk ilçesinde gözaltına alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA