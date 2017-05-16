İki bakanlıkta FETÖ soruşturması

Kamuda FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 60 kamu görevlisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 25 öğretmen için gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenlerin çoğunluğunun daha önce kurumlarından ihraç edilenler olduğu öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardaki 60 kamu görevlisi ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki 25 öğretmenin tamamının ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başlatıldı.TRTHABER