'IKBY'nin alacağı karar yaptıkları tahribatı telafi etmez'

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile düzenlenen ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, IKBY'nin gayrımeşru referandum sonuçlarını dondurma teklifine ilişkin, "Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın artık, bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikardır. Yanlış hesap yapmışlardır. Yanlış hesap da Ankara'dan, Bağdat'tan, Tahran'dan geri dönmüştür. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği, terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız." dedi.

'Habur'un batısına yeni bir güzergahı görüştük'

İbadi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin de Yıldırım, şunları söyledi:

"Irak'a ana girişimiz olan Habur kapısı, Halil İbrahim kapısının Irak merkezi idaresine teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak merkezi hükümetine geçmesiyle beraber, mevcut güzergah Kuzey Irak'tan devam etmekte ve oradan Kerkük'e, Bağdat'a uzanmaktadır. Onun yanı sıra Habur'un biraz daha batısından, Habur bölgesinden yeni bir güzergahın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını aldık."

Kaynak: AA