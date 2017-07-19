  • 19 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'IKBY referandumuyla ilgili tutumumuz değişmedi'

'IKBY referandumuyla ilgili tutumumuz değişmedi'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, IKBY'nin eylül ayında yapmayı planladığı "bağımsızlık referandumu"na ilişkin, "Tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" dedi.

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IKBY referandumuyla ilgili tutumumuz değişmedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır." dedi.

Müftüoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) basınında yer alan, referandum konusundaki Türkiye'nin tutumunu çarpıtan haberler hakkındaki bir soruya cevap verdi.

IKBY'deki bazı haber sitelerinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin IKBY'nin bağımsızlığını kabul edeceğini" söylediğine dair tamamen "asılsız ve mesnetsiz" iddialara yer verildiğinin görüldüğünü belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu ve IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüde mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir. Bu tutumumuzda herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

Etiketler: referandum, müftüoğlu, IKBY
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