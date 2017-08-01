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Buradasınız : » » İİT İsrail'in provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı

İİT İsrail'in provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı

İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi, İsrail'in son zamanlardaki provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı.

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İİT İsrailin provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı

İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi, İsrail'in son zamanlardaki provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı.

Etiketler: israil, islam işbirliği teşkilat dışişleri bakanları olağa
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