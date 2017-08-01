İİT İsrail'in provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı

İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi, İsrail'in son zamanlardaki provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı.
İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi, İsrail'in son zamanlardaki provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı.
İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi, İsrail'in son zamanlardaki provokatif eylemlerini güçlü bir şekilde kınadı.