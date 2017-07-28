İİT Dışişleri Bakanları Türkiye'nin çağrısıyla olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos'ta İstanbul’da olağanüstü toplanacak.

Dışişleri Bakanlığı, İİT'nin, dönem ve icra komitesi başkanı Türkiye'nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde 1 Ağustos'ta İstanbul’da olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, İİT Zirve Dönem Başkanlığını ve İcra Komitesi Başkanlığını yürütmekte olan ülkemizin çağrısı üzerine, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da, ülkemizin ev sahipliğinde Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.