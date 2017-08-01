İİT Dışişleri Bakanları Türkiye'nin çağrısıyla biraraya geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı İstanbul'da başladı.

Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da olağanüstü toplanan "İİT Dışişleri Bakanları İcra Komitesi" kapsamında kıdemli memurlar hazırlık toplantısı tamamlandı.

Heyet başkanlarının öğle yemeğinde bir araya gelmesinin ardından toplantı, icra komitesi üyelerinin, diğer üye ülke temsilcilerinin ve İİT kuruluşlarının yer aldığı oturumla devam edecek.

İİT'nin, dönem ve icra komitesi başkanı Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'in yanı sıra icra komitesi üyesi ülkelerden Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Shahriar Alam, Gambiya Adalet Bakanı Abubacarr Tambadou, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fazilov Gayrat Ganievich, Fildişi Sahili'nin İİT Daimi Temsilcisi Toure Vazoumana, Mısır'ın İİT Daimi Temsilcisi Hatem Elsayed abel Elkader katılıyor.

Toplantıda ayrıca, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Kamerun Dışişleri Bakanı Adom Gargoum, Malezya Dışişleri Bakanı Anifah Aman, Sierra Leone Dışişleri Bakanı Mohamed Gibril Sesay, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhamed Tahir Siyala da yer alıyor.

Sudan ve Somali'nin dışişlerinden sorumlu devlet bakanı düzeyinde, Irak, Tunus, Afganistan ve Kuveyt'in dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katıldığı toplantı için 44 ülkenin temsilcisi İstanbul'a geldi.

Toplantıda ayrıca, İslami Dayanışma Fonu, Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, İslam Kalkınma Bankası, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Uluslararası İslam Haber Ajansı (IINA), Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, İİT İstişari Kadın Konseyi ve İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) gibi İİT kuruluşları temsilcileri de yer alıyor.

Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Useymin ve Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.