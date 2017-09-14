'İhtiyacı olana Türkçe ve matematikten ek yetiştirme programı'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Keçiören Gümüşdere Mahallesi'nde "Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Eğitim Kampüsü"nün temel atma törenine katılarak birer konuşma yaptılar.

Kampüste yer alacak fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve tarım meslek lisesinin eğitimde iyi bir noktada olan Ankara'yı daha da ileriye taşıyacağını ifade eden Yılmaz, teröre verilecek en güzel cevabın eğitim olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Eğitimle cehaleti yeneceğiz, eğitimle yoksulluğu yeneceğiz. Türkiye'nin iki problemi var. Biri yoksulluk, biri cehalet. 'Yoksul olan evde kavga bitmez' derler. Cahil olan evde de kavga bitmez. İkisinin de yenilme yeri eğitimdir. " diye konuştu.

"Okul öncesi kırtasiye giderlerini pilot illerde Bakanlık karşılayacak"

Bakan Yılmaz, Bu yıl yüzde 73,94 olan 5 yaş için okullaşma oranını daha da arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermek için sadece bu okul öncesi eğitimde yakalanan mesafeye bakmak yeterlidir. Bu yıl bu oranı daha da artırmak istiyoruz. Yeni hazırlanan etkinlik kitabı ve öğrenci çalışma materyali 34 pilot ile gönderildi. Okul öncesi çocukların tüm kırtasiye giderlerini pilot illerde Bakanlık olarak biz karşılayacağız." diye konuştu.

Bu yıl bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal çalışmaların kayıt altına alınacağını bildiren Yılmaz, "12 pilot ilden başlamak üzere ilkokul 3. ve 4. sınıflara devam eden Türkçe ve matematikten ilave destek ihtiyacı olan evlatlarımıza da ek yetiştirme programı uygulayacağız. Okul sütü programını bu yıl da uygulayacağız." dedi.

Beceri eğitimi için 196 milyon kaynak

Yılmaz, işletmelere beceri eğitimi için bu yılın şubat ayından bu yana kadar iş verenlere 196 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

Meslek okullarındaki öğrencileri iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaladıklarını, 12 tematik meslek lisesine öğrenci alımına başladıklarını kaydeden Yılmaz, bu yıl ilk defa mesleki ve teknik okulların performanslarının izleneceğini de hatırlattı.

"Öğretmen maaşlarında dolar bazında artış, yaklaşık 3 kat"

Bakan Yılmaz, "Öğretmen mali açıdan zayıf bırakılmıştır, güçlendirilmemiştir." yönündeki eleştirilerin de doğru olmadığını kaydetti. Türkiye öğretmen maaşlarının son 15 yılda dolar bazında yaklaşık 3 kat arttığına dikkati çeken ve dünyada böyle bir örnek olmadığını ifade eden Bakan Yılmaz, şöyle konuştu:

"2002'de haftada 15 saat ek dersle birlikte 9'a 1 derece kademe öğretmenin maaşı 470 lira, 165 lira ek ders olmak üzere toplam 635 lira alıyordu, bu 378 dolardı. Şimdi öğretmene bin 58 dolar veriyoruz. Dolar bazında artış yaklaşık 3 kat. Bütün Avrupa'da ücretlerde indirim yapılırken Türkiye'de yapılan bu ücret artışının bir benzeri yoktur. Bu nedenle öğretmenin mali haklarının iyileştirilmediği iddiası doğru değildir."

"İstiyorlar ki toplumun önüne sis perdesi koysunlar"

Bakan Yılmaz, "Müfredattan Atatürk çıkarıldı" iddialarının da her yönüyle yanlış olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarına rağmen iddanın gündemde tutulmaya çalışılmasını eleştiren Yılmaz, "Bugün söylüyorlar, yarın da, öbür gün de yine söyleyecek. Niye söyleyecek? İstiyorlar ki toplumu kutuplaştırsınlar. İstiyorlar ki toplumun önüne sis perdesi koysunlar." diye konuştu.

Yeni müfredatta Atatürk ve kazanımlarının İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin dışında, beden eğitimi ve spor, coğrafya, çağdaş Türk ve dünya tarihi, fen lisesi fizik, kimya, matematik, görsel sanatlar, müzik gibi derslerde de bulunduğunun altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

"Hatta bir gazetede köşe yazarı 'Vardar Ovası'nı Atatürk çok severdi, bunu niye çıkardınız?' diyor. İnsaf. Aç bir oku programı da Vardar Ovası var mı yok mu gör, ondan sonra da yaz. Kimse ile kavga etmek için gelmedik ama derler ya 'Şeytan taşlamaktan tavafa fırsat bulamıyoruz' diye. İnan ki bunların doğru olmayan ibarelerini düzeltmekten bazen kendi işimize yoğunlaşmaktan vazgeçiyoruz."

Bakan Soylu gözyaşlarına hakim olamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın isminin bir eğitim kurumunda bayraklaşmasına vesile olanların önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

Teröre karşı en büyük cevabın eğitimle verileceğini belirten Soylu, Türk milletinin kahramanlarına vefa gösterdiğini ve onları unutmadığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a müteşekkir olduğunu dile getiren Soylu, Şehit Aydoğan'ın ailesine de gösterdikleri vakardan ve onurlu duruştan dolayı teşekkür etti. , "Terörle mücadele ederken insanlığını kaybetmeyen tavrını hiçbir gün gözümüzün önünden gidermediğim Aydoğan Aydın Paşamıza, bu millete bıraktıkları için minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum." diye konuştu.

Soylu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

"Umut ediyorum ki vatan aşkı, fedakarlığı ve azmi gençlerimize örnek olur"

Ankara Valisi Ercan Topaca ise Ankara'da tekli eğitime 2019'a kadar geçmeyi planladıklarını, bunun için 330 okulun proje çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kampüse adı verilen Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın eşi Nuray Aydın da eşinin ortaokul ve liseyi yatılı öğretmen okulunda okuduğunu belirterek, "Eşim, çocukları ve gençleri çok severdi. 'Onlar bizim geleceğimiz' derdi. 'Eğer asker olmasaydım çok iyi bir öğretmen olurdum' diye ifade ederdi. Eşimin vatan aşkı, fedakarlığı ve azmi, umut ediyorum ki burada okuyacak gençlerimize örnek olur." diye konuştu.

Şehidin oğlu Berkay Aydın da kampüste eğitim alacak kardeşlerinin ileride vatan aşkı ve fedakarlıklarıyla millete umut olmaları, gurur verecek işler yürütmeleri temennisinde bulunarak, kendisinin de babasına layık olacak işler yapacağını söyledi.

23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, haziran ayında Şırnak'ın Şenoba beldesinden havalanan helikopterin yüksek gerilim hattına takılıp düşmesi sonucu şehit olmuştu.