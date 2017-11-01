'İhtilafları değil ortaklıkları birlikleri ön plana çıkarmalıyız'

Başbakan Binali Yıldırım 8. Aman Union Yıllık Toplantısı'nda konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük servet daha adil bir dünya olacaktır.

-AK Parti, küresel dünya ile kurduğu ilişkiler neticesinde ülkemiz15 yılda üç ka büyümüştür. Bunu ticaret rakamlarına bakınca da anlıyoruz. İhracatçı firma sayımız iki katına çıktı. Finansmana erişim imkanı son yıllarda çok arttırlımıştır. Ve bugün geldiğimiz noktada ihracata destek olma noktasında Güney Kore ile Türkilye hemen hemen aynı düzeyde destek vemektedir.

-Özellikle geçen yıl ülkemizde yaşadığımız alçak darbe girişmi ve hemen arkasından gelişen dünya piyasalarındaki döviz dalgalamaları kısmi bir ekonomik kriz meydana gelmiş ve 2016 ikinci çeyreğinde ülkemiz yüzde 4 küçülmüştür ve alınan tedbirlerle bunun önü alınmış ve Türkiye'de yüzde 5 oranında büyümüştür. Çin ve Hindistan'dan ardından bu rakamı yakaladık.

'Özellikle kredi garanti fonu devreye girmiş ve piyasalardaki nakit sıkıntısı sona ermiştir'

-Kredi Garanti Fonu mekaizması başlangıçta nakit sıkıntısını gidermek için 2017 başında bir tedbirdi, aldığmız yeni karara göre bunu rotatif hale getiriyoruz. Bundan böyle kredi garanti fonu sürekli olarak firmalarımıza kaynak temin etmeye devam edecek. Bölyece ekonomide büyüme ve istihdam için ciddi bir kaynak oluşacak.

-Mevcut destekler ve yenileri ile ihracatçılarımıza da 2017 yılında yaklaşık 3 milyar nakit destek verdik. Bu ikinci çeyrekde büyüme potansiyeline olumlu yansıyacak. Eylül ayında AB'ye gerilmeye rağmen ihracatımız yüzde 8 oranında arttı. Yaklaşık olarak 6 milyar dolara yükselmiş oldu.

-İhracatçılarımız için yeni destek politikaları da hayata geçiriliyor. İslam ülkeleri ile ticaret hacminin daha da arttırlması gerekiyor. Refah daha çok üretim ve istihdam ile gelecek.

'Terör konusunda çifte standart terörle mücadelede en büyük zaaftır'

-Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen turizmdeki gelirleri artmaya devam ediyor. üçüncü çeyrekte yüzde 38 oranında ilerleme kaydettik. Darbe girişimindeki değerlere ulaşamadık henüz. Bu alçak darbe he bakımdan ülkeye zarar vermiştir. Böyle bir darbeyle başka bir ülke karşılaşsaydı belini doğrultmazdı.Şehitlerimizin yeri yerde kalmayacak. Bu örgüt tüm bunları İslam adına yaptı, kutsallarımıza ve değerlerimize zarar verdi. DEAŞ, El-Kaide, PKK bu gibi örgütlerin amacı insanlığı yok etmek. terör küresel bir beladır, küresel bir tehdittir.

-Terör İslam dünyası dışından gelirse terör denmiyor ama İslam coğrafyasından gelirse terördür diyen bir dünya var. Terörle İslamı yanyana getirmek İslama ve Müslümanlara en büyük hakarettir. Bırakın bu anlayışı el ele mücadele edelim terörün kaynağına inelim.Bugün bana yarın sana dayanışma içinde olmazsak kimse Londra'nın İstanbul'dan daha güvenli olduğunu söyleyemez. Terörde küresel tutum şarttır.

'Ekonomik güvenin en önemli sebebi, hesabı iyi yapmaktır'

Türkiye'de son 15 yılda uygulanan mali disiplin sayesinde ekonomik istikrar sağlanmıştır. 3 buçuk milyon kardeşimize bir kuruş yardım almadan aş verdik ekmek verdik. Bizim inancımızda 'Veren el alan elden