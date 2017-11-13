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İhraç edilip tutuklanan eski hakime FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

FETÖ/PDY'nin yargı mensuplarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilip tutuklanan eski hakim hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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İhraç edilip tutuklanan eski hakime FETÖden 15 yıl hapis istemi

Osmaniye'de görev yaparken ihraç edilip tutuklanan İdris E. (37) hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen eski hakimin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock'u kullandığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın örgütle bağlantısı olduğu yönünde bilgisi olan tanık ve şüphelilerin ifadelerine de yer verildi.

Şüpheli olarak ifadesi alınan E.B, geçmişte örgüte ait bir evde kaldığını ve burada İdris E. ile bazı hakim ve savcıların da bulunduğunu öne sürdü.

T.D. de Karaman'da görev yaparken o dönem Ereğli hakimi olan sanığın başka hakim ve savcılarla bir araya gelip sohbet yaptıklarını, Fetullah Gülen'in kasetlerini dinlediklerini iddia etti.

İddianamede savunmasına yer verilen sanık İdris E, "Gerek meslek yüksek okulundan gerekse fakülte döneminde hatta mesleğe başladıktan sonra çalışmaya başladığımdan itibaren tanıştığım bazı kişilerin bu eylem nedeniyle açığa alındığını, gözaltına alındığını hem arkadaşlarımdan hem de basından duydum. Açığa alınan meslektaşlarla birlikte ne darbe girişimi öncesinde ne de darbe girişimi esnasında gizli bir görüşmemiz, gizli bir programımız olmamıştır." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, hapis cezası, bylock
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