  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
Kuvvetli Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.907
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.064
Buradasınız : » » İhraç edilen hakim ve savcılara yönelik 23 gözaltı kararı

İhraç edilen hakim ve savcılara yönelik 23 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ihraç edilen hakim ve savcılara yönelik FETÖ soruşturmasında 23 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İhraç edilen hakim ve savcılara yönelik 23 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten ihraç edilen 23 hakim ve savcı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup olduğu iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim için gözaltı kararı çıkarıldı.

TCK'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu düzenleyen 314/2. maddesi uyarınca haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da çalışma başlatıldı.

Söz konusu çalışmalar kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar ve Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz, sorgu yaparken gözaltına alındı.

Adreslerinde arama ve el koyma kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcıların, HSYK tarafından FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.

Etiketler: istanbul başsavcılık, ihraç edilen savcılar, ihraç edilen hakimler, HSYK, fetöcü savcılar, fetöcü hakimler, fetö soruşturması, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER