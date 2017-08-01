İhanet girişiminin merkezi Akıncı Üssü davası başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince bugün başlanacak.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada duruşmalar 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek.

Darbe girişiminin yönetildiği ve darbenin kilit isimlerinin yer aldığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Gülen, iki numaralı sanığı Öksüz, üç numaralı sanığı ise Batmaz.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın başkanlığında yapılacak yargılama, bugün başlayacak. Sincan Cezaevi kampüsü içindeki salonda görülecek duruşmalar, 29 Ağustos'a kadar sürecek.

Güvenlik tedbirleri

Yargılama başlamadan önce Mahkeme Başkanı Giray'ın incelemede bulunduğu Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda, sanık yakınları için ayrılan bölüme müşteki sayısının çok olması nedeniyle müştekiler oturacak. Salona az sayıda sanık yakını alınacak.

Duruşmanın güvenliği için Sincan Cezaevi Jandarma Taburu ile Ankara İl Jandarma Komutanlığından gelen jandarma personeli görev alacak. Cezaevi taburundan 550 personel, Ankara İl Jandarma Komutanlığından ise 250'si komando, 330'u da jandarma olmak üzere toplam bin 130 jandarma personeli duruşma salonu ve çevre güvenliğinde görev yapacak.

Sanıklar duruşma salonuna cezaevi bahçesinden tek sıra halinde yürütülerek getirilecek. Yürüyüş sırasında FETÖ'nün sivil imamlarından olan, Akıncı Üssünden darbe girişimini yönettikleri belirtilen Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş ön sıralarda yer alacak. Sivil imamlardan sonra yürüyüş sırasında eski asker sanıklar yer alacak.

Jandarma duruşma salonu dışında da hava savunma sistemleri, keskin nişancılar, bomba arama ve asayiş köpekleri, TOMA ve zırhlı araçlar, arı drone ve seyyar plaka tanıma sistemiyle güvenliği sağlayacak.

Duruşmayı şehit yakınları ile gaziler ve siyasiler de izleyecek

Duruşmayı, özellikle Kahramankazan'da şehit olan vatandaşların yakınları ve gazilerle AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri de izleyecek.

Bu arada, darbe girişimi sırasında, emekli Orgeneral Mendi'nin kaçırılmasına ilişkin 4 sanıklı dava ile eski Albay Bilal Akyüz hakkındaki dava, Akıncı Üssü'ndeki darbe eylemleriyle ilgili 481 sanıklı davayla birleştirildi. Böylelikle Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın sanık sayısı 486'ya çıktı.

Firariler

Sanıklardan 461'inin tutuklu bulunduğu davada, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 18 kişi tutuksuz yargılanacak.

Aralarında Gülen ve Öksüz'ün de bulunduğu 7 firari sanık hakkında ise yakalama kararları bulunuyor.

Davanın firari sanıkları arasında, Konutkent'te örgüte ait Empati Danışmanlık şirketi adına kiralanan 3 katlı villada Öksüz başkanlığında darbeye hazırlık toplantılarına katılan ve Akıncı Üssü'ndeki haritalarda parmak izi çıkan eski Jandarma Yarbay Turgay Sökmen de yer alıyor.

Yine darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı Mebusevleri Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki evi kiralayan Ahmet Sürmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminin sanıklarından ve Yunanistan'a kaçarak sığınma talebinde bulunan SAT komandosu eski Üstçavuş Fatih Arık ve eski Kıdemli Çavuş Halit Çetin ile darbeye hazırlık toplantıları için kullanılan evleri kiralayan sivil sanık Serkan Aydın da firariler arasında bulunuyor.