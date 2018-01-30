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Buradasınız : » » İdlib'in kuzeyinde TSK konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 sivil personel şehit

İdlib'in kuzeyinde TSK konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 sivil personel şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in kuzeyinde askeri konvoya teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırı sonucu bir sivil personelin şehit olduğunu açıkladı.

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İdlibin kuzeyinde TSK konvoyuna bombalı araçla saldırı: 1 sivil personel şehit

İdlib'in kuzeyinde intikal halinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait konvoya bombalı saldırı düzenlendi.

Teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli DSİ görevlisi Yasin Tanboğa şehit oldu.

Sivil personel Mahmut Pakyürek ile Uzman Çavuş Ömer Güneş ise yaralandı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şehit Tanboğa'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, idlib
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