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İdlib'de istihkam çalışmaları gece gündüz sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de ateşkes rejimini takip amacıyla İdlib-Afrin hattında konuşlandığı gözlem noktalarında istihkam çalışmaları sürüyor.

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İdlibde istihkam çalışmaları gece gündüz sürüyor

İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesindeki bildirdiğine göre, iş makineleri Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için geceleri de çalışıyor.

Gözlem noktalarının 3-4 kilometre uzağında, Halep'in Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD'nin nöbet noktaları bulunuyor.

TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.

Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı.

TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, istihkam, idlib, gözlem noktası
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